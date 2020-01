“Gli anni piu’ belli” di Gabriele Muccino al cinema dal 13 febbraio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il trascorrere del tempo, l’amicizia, l’omaggio ai grandi registi del passato. Questi i temi principali dell’ultimo film di Gabriele Muccino, “Gli anni piu’ belli” , presentato oggi alla stampa alla presenza del regista e degli attori principali. Riccardo (Claudio Santamaria), Paolo (Kim Rossi Stuart), Giulio (Pierfrancesco Favino) e Gemma (Micaela Ramazzotti) sono i protagonisti del film, che da adolescenti diventano adulti, in un arco temporale che va dagli anni’80 ai giorni nostri. Giulio, figlio di un meccanico, diventa avvocato per difendere i piu’ deboli, ma verra’ fagocitato nello stesso sistema che vuole combattere, Riccardo, figlio di due hippy, spera di trovare nella politica una speranza e una motivazione ad andare avanti, mentre lotta per avere un rapporto col figlio da cui vive separato, mentre Paolo, insegnante di latino e greco al liceo, considerato l’idealista del ... romadailynews

