Giroud Lazio, l’attaccante si avvicina: manca l’ok del Chelsea (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giroud Lazio, sempre più concreta la possibilità di vedere il francese a Roma. Trovato l’accordo col giocatore, manca l’ok del Chelsea La possibilità di vedere Olivier Giroud con la maglia della Lazio, dopo la rinuncia da parte dell’Inter, si fa sempre più concreta. Secondo Gianluca Di Marzio i biancocelesti avrebbero trovato l’accordo col francese. Per sbloccare definitivamente l’affare mancherebbe solo l’ok definitivo del Chelsea, che ancora non arriva. Sull’attaccante rimane forte l’interesse del Tottenham, che lo acquisterebbe come vice Kean. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

