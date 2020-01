Ginnastica artistica, Asia D’Amato convocata per la Coppa del Mondo a Stoccarda. L’Italia insegue un pass olimpico: tutte le partecipanti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Asia D’Amato parteciperà alla Deutscher Pokal, tappa della Coppa del Mondo 2020 di Ginnastica artistica (circuito all-around) che andrà in scena nel weekend del 21-22 marzo a Stoccarda (Germania). La genovese rappresenterà l’Italia in un appuntamento di grande prestigio, parte integrante della competizione che vale anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le migliori tre Nazioni classificate al termine delle quattro tappe conquisteranno un pass ulteriore per i Giochi, non nominale, e da aggiungere a quello della squadra. Asia D’Amato punterà a conquistare punti importanti sul giro completo e ha tutte le carte in regola per riuscirci. Il suo risultato si aggiungerà a quello di Giorgia Villa alla American Cup e a quanto faranno le azzurre al Grand Prix di Birmingham e alla Japan Cup di Tokyo (convocazioni ancora da definire). Tra le altre partecipanti ... oasport

umbriajournal_ : Ginnastica artistica, a Terni in scena il Campionato individuale e di specialità Gold - ginnasticando : Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica Femminile: un 2020 da grandi nomi per il campionato dei Club italiani! ????… - marcellaGaaD : UMBRIA ?? 7 e 8 Marzo 2020 Corso di formazione per insegnanti metodo GaaD Ginnastica Artistica Applicata alla Danza… -