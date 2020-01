Giffoni Sei Casali, dissesto idrogeologico: la Regione stanzia 2 milioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso la sottoscrizione della delibera di giunta numero 653 del 17 dicembre 2019, la Regione Campania ha stanziato importanti risorse finalizzate alla stabilizzazione del versante che ricade in località Ripitella nel casale di Sieti a Giffoni Sei Casali. Il finanziamento determinato da Palazzo Santa Lucia ammonta a 1.921.141,12 euro, fondi questi che serviranno per stabilizzare e mettere in sicurezza uno smottamento avvenuto quasi dieci anni fa. Il finanziamento dell’opera rientra nell’ambito del piano attuativo regionale per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico – Por Fesr 2014/2020. “Si tratta di un’opera non più procrastinabile, urgente, – afferma il Sindaco Francesco Munno – per la quale la passata amministrazione e l’attuale hanno lavorato non poco per ... anteprima24

