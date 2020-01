Giacomo Urtis svela il (curioso) consiglio che gli ha dato lo psicologo per affrontare la transizione di Rodrigo Alves (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giacomo Urtis ieri sera è stato ospite da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, dove ha parlato di Rodrigo Alves che a inizio anno ha fatto coming out come donna transessuale. Rodrigo e Giacomo, infatti, nel 2017 hanno avuto una storia d’amore che sembrerebbe essere finita solo di recente. Purtroppo durante la loro relazione, nonostante i segnali, Urtis non ha mai capito la vera natura di Alves. “Già quando stavo con lui trovavo vestitini, collant.. Aveva già questa tendenza, solo che pensavo che lo facesse per spettacolo perché li fa in giro per il mondo. Non avrei mai pensato che potesse cambiare sesso”. Quando Rodrigo ha fatto coming out come donna transessuale, per Giacomo è stato un choc. “Il suo cambio di sesso? E’ stato un trauma, lo sto aiutando in questo suo percorso per esorcizzare il fatto che Rodrigo non ci sarà più, ma c’è ... bitchyf

