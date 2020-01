GF Vip: Pasquale Laricchia Smascherato dalla Ex Victoria Pennington. Le Dure Parole! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pasquale Laricchia dopo l’eliminazione del Grande Fratello Vip 4, non sta affrontando un periodo facile, soprattutto perchè l’ex gieffina e fidanzata Victoria Pennington ha rivelato un retroscena di lui, inquietante! Grande Fratello Vip 4: dopo l’eliminazione di Pasquale Laricchia, l’ex fidanzata, Victoria Pennington si rifà viva e svela alcuni retroscena vissuti con lui dal sapore sospetto! I telespettatori del piccolo schermo hanno conosciuto nel lontano 2003 e precisamente nella casa del Grande Fratello, la coppia formata da Pasquale Laricchia e Victoria Pennington. La loro storia d’amore è andata avanti tra alti e bassi, fino al 2005. Soltanto oggi, la bionda americana, tramite una lettera indirizzata al settimanale “DiPiù”, ha voluto dire la sua circa la vicenda che ha coinvolto da vicino il suo ex marito, quella nella quale lui ed altri ... uominiedonnenews

