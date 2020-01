Georgina Rodriguez si racconta a ‘Grazia’: dall’incontro col compagno Cristiano Ronaldo alle emozioni per l’esordio a ‘Sanremo 2020’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mancano pochi giorni all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai Uno e tra le varie protagoniste femminili insieme al direttore artistico Amadeus ci sarà anche lei, Georgina Rodriguez che attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Grazia ha raccontato quali sono le sue aspettative per questa nuova esperienza e cosa l’ha spinta ad accettare questa proposta: Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del Festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili. Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Non devo trascurare la mia sfera professionale e mi piace lavorare in campo artistico. Nel corso ... isaechia

104Pierpa : RT @Priscil79855548: Sanremo 2020, Matteo Salvini attacca la Rai per i cachet: 'Cifre pazzesche', 300mila euro a Benigni - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ GRAZIA “ * GEORGINA RODRÍGUEZ: « SONO UNA PERSONA NOTA, MA QUELLO CHE DESIDERO VERAMENTE È MOSTRARMI… - Notiziedi_it : Georgina Rodriguez “A Sanremo voglio mostrarmi per quello che sono” -