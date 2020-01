Gemma Galgani rifatta? Porta le foto a Uomini e Donne ma è di nuovo scontro con Tina Cipollari (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ed è ancora Tina Cipollari e Gemma Galgani show a Uomini e Donne. E, ancora una volta, Maria De Filippi si è vista costretta ad abbandonare la sua postazione e raggiungere il centro dello studio per scongiurare il peggio. Succede tutto a inizio puntata, poco dopo l’ingresso della dama torinese che, e anche questa non è una novità, è ripetutamente accusata dalla Vamp di Canale 5 di essersi rifatta. Accusa, questa dei presunti ritocchini, che va ad aggiungersi a quella sui fallimenti di tutte le storie d’amore di Gemma nel programma che Tina ‘spolvera’ di continuo. Ma nella nuova puntata la Galgani ha voluto difendersi. E per farlo ha Portato in studio delle prove. A testimonianza di come il suo aspetto estetico non sia dovuto all’intervento del chirurgo, la dama ha chiesto alla regia di mostrare le foto di quando era giovanissima. (Continua dopo la foto) Tina Cipollari però non è ... caffeinamagazine

