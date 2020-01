Gaeta, anziano lasciato senza cibo e cure: denunciata badante, gli ha preso casa e pensione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una badante di 69 anni è stata denunciata dai carabinieri per truffa, abbandono e circonvenzione di incapace. Avrebbe abbandonato l'anziano che accudiva, lasciandolo in uno stato di malnutrizione e degrado molto serio, tanto che si è reso necessario il ricovero in ospedale. Lei riscuoteva la sua pensione e si è fatta intestare casa. fanpage

