Francesca, confessa l'amico: "L'ho ammazzata a mani nude" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cristina Bassi Aveva respinto le accuse ma è stato tradito dalla felpa che indossava quella sera, ritrovata sporca di sangue Alla fine è crollato e ha confessato. Andrea Pavarini, giardiniere 32enne, avrebbe ammesso l'omicidio di Francesca Fantoni, la donna trovata morta lunedì in un parco pubblico a Bedizzole, nel bresciano. Secondo le prime indagini dei carabinieri di Desenzano, l'uomo ha ucciso l'amica a botte e a mani nude. La 39enne avrebbe respinto la sua pretesa di avere un rapporto sessuale. Un destino, quello di pagare con la vita il «no» detto a un uomo incapace di affrontare il rifiuto, che Francesca condivide a distanza di 14 anni con Elena Lonati. Le due donne erano state compagne di banco alle scuole superiori, presso le suore Canossiane di Brescia. Elena era stata ammazzata dal sacrestano di una parrocchia cittadina. Pavarini si trovava in carcere a Brescia ... ilgiornale

TerryEmpyre : RT @Davidone74: Confessa l'omicida di Francesca Fantoni: a incastrarlo una felpa con il sangue della donna trovata … - TerryEmpyre : RT @Corriere: Il destino di Francesca, uccisa come la compagna di banco. Il 28enne arrestato: «Sono ... - Davidone74 : Confessa l'omicida di Francesca Fantoni: a incastrarlo una felpa con il sangue della donna trovata … -