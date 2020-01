FOTO – Isfoa, donazione per scuola e pozzi in Benin (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il magnifico rettore professore Stefano Masullo “toccato nel profondo e pervaso da un profondo senso di commozione”, unitamente a tutto il Senato Accademico Isfoa Libera e Privata Università di Diritto Internazionale “ringraziano di cuore, inchinandosi umilmente, Padre Giulio Cerchietti, presidente Associazione Amici del Benin per la lettera giunta oggi che, con un senso di emozione, esprime immensa gioia e viva speranza per la donazione (di migliaia di euro, ndr) ricevuta dal Senato Accademico Isfoa in occasione dell’ ultima cerimonia istituzionale di conferimento dei titoli accademici e del Premio Internazionale Isfoa alla Carriera del 16 novembre 2019 nella prestigiosa ed esclusiva cornice del Circolo Ufficiali PIO IX – Ministero della Difesa. Somma che verrà utilizzata per sostenere le attività della scuola Cardinale Gantin ed Ospedale Padre Pio”. Monsignor ... ladenuncia

FOTO Isfoa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FOTO Isfoa