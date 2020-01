Forum, due giovani imbarazzano il giudice Foti: “Ho tentato di mettere la lingua e lei si è arrabbiata”. Lui: “La lingua è malizia” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La lite tra due giovani ha messo in imbarazzo il giudice Francesco Foti. È successo nell’ultima puntata di Forum, il programma di Canale 5 che affronta le controversie più disparate: i due ragazzi protagonisti della puntata di mercoledì 29 gennaio avevano deciso di ricorrere al giudice per via di un uso della “lingua” ritenuto improprio. La ragazza infatti, non aveva affatto gradito un bacio particolarmente appassionato del fidanzato e per questo era infuriata con lui: “Lui mi ha dato un bacio con malizia, senza innocenza e quindi mi sono arrabbiata”. Il giudice Foti l’ha incalzata a raccontare quanto accaduto e poi ironicamente le ha replicato: “Insomma, mezza malizia”. Ma il “giovanotto”, come lo definiva il giudice, è subito intervenuto: “Lei si è arrabbiata perché io ho tentato di mettere la lingua, da un giovane che ... ilfattoquotidiano

