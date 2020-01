Follia omofoba al Christian Day di Roma: “I gay portano i terremoti e sono un abominio” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lo scorso 25 gennaio per le strade del centro di Roma si è tenuto il Christian Day. Saverio Tommasi di FanPage ha intervistato alcuni manifestanti e i loro deliri omofobi sono finiti in un video diventato virale. C’è chi dice che l’omosessualità è un abominio, chi sostiene che dobbiamo pentirci e vincere “il nostro vizio” e addirittura chi è certo che i gay causino i terremoti. Scendono in piazza in nome dell’amore, della fratellanza e del rispetto per il prossimo e vomitano odio, pregiudizio e cattiverie. Io continuo a ripetere: se un Dio esiste, in questo momento si sta vergognando profondamente del suo fanclub. Ecco solo alcune delle perle uscite da questo Christian Day. “Dio ha creato uomini e donne. La famiglia è fatta da uomini e donne. Non è così che si vive. Si può vincere anche queste cose qua offrendo il loro corpo in olocausto a Dio. ... bitchyf

