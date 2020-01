Foggia-Inter 3-2: si avvera la profezia di Padre Pio, il racconto di Giuliano Sarti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il 31 gennaio 1965 il Foggia di Oronzo Pugliese batte 3-2 la grande Inter di Herrera. Un evento storico, tant’é che fu scritto anche un libro per celebrare quel successo: “Foggia -Inter 3-2, 31 gennaio 1965. L’impresa degli eroi di Pugliese”. Per il Foggia segnarono Lazzotti e Nocera, quest’ultimo autore di una doppietta. Marcatori nerazzurri Peirò e Suarez. Curioso e particolare l’episodio avvenuto prima di quella partita: Helenio Herrera decise di portare la squadra a San Giovanni Rotondo, in vista da Padre Pio. Secondo il racconto di Giuliano Sarti, ex portiere nerazzurro, in un documentario, il frate avrebbe detto al gruppo nerazzurro: “In casa nostra non potete vincere, ma lo scudetto sarà vostro”. E in effetti per l’Inter arrivarono la sconfitta contro il Foggia e a fine stagione la conquista del tricolore. Se a ciò aggiungiamo anche la ... calcioweb.eu

