Florenzi, l’addio ai tifosi: “Grazie Roma, rincorrerò i miei sogni qualsiasi cosa accada” (Di giovedì 30 gennaio 2020) A poche ore dall'annuncio del Valencia, Alessandro Florenzi ha voluto ringraziare e salutare i tifosi della Roma con una fotografia suggestiva e un messaggio toccante pubblicati sul suo profilo Instagram: "Quel bambino sarà sempre lì a rincorrere i suoi sogni. qualsiasi cosa accada. Grazie Roma". fanpage

zazoomnews : Alessandro Florenzi lascia la Roma: l’addio su Twitter spiazza tutti – VIDEO - #Alessandro #Florenzi #lascia #Roma… - genovesergio76 : Eurosport : Roma, ufficiale l'addio di Florenzi: prestito al Valencia per non perdere Euro 2020 - - Eurosport_IT : Alessandro Florenzi lascia la Capitale e si trasferisce in prestito al Valencia ?????? #Calciomercato | #Roma |… -