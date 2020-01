Florenzi, fine dell'era dei capitani romanisti della Roma (Di giovedì 30 gennaio 2020) La partenza di Florenzi in direzione Valencia con la formula del prestito secco per sei mesi (e poi si vedrà), completa l'opera di de-Romanizzazione della Roma. Quello che aveva denunciato Totti nel suo sfogo dicendo addio al ruolo di dirigente e che, pochi mesi più tardi, aveva colpito anche De Rossi spingendolo verso il Boca Juniors prima del ritiro definitivo.Era dal 1998 che la Roma aveva un capitano Romano d'origine e Romanista di fede calcistica. Dall'abdicazione di Aldair per Totti fino ad arrivare ora a Dzeko. Un'epurazione veloce, accelerata dalle scelte della società che negli ultimi mesi ha prima rotto con Totti, poi non offerto il rinnovo a De Rossi e, infine, lasciato partire Florenzi. Che dei tre è quello costretto all'addio da una scelta tecnica prima ancora che societaria, essendo mai nato un solido rapporto con Fonseca. ... panorama

angelomangiante : #Florenzi al #Valencia alla fine sarà prestito secco fino a giugno. Niente diritti o obblighi. Va a giocare per l’e… - MarkSilver1965 : RT @LorenzoGar: 'La Roma dopo Totti e DDR dà il benservito pure a #Florenzi' • Totti: rinnovato fino a 41 anni, s'è dimesso dopo aver rice… - Luca_Pelosi : @JeronimoPach3co @GiorgioMarota @CorSport @Florenzi Anche Balbo, capitano designato nella stagione 1997/1998, a fin… -