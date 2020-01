Firenze: baby gang che rubava nelle case è stata bloccata. Fermati tre minorenni (Di giovedì 30 gennaio 2020) I carabinieri l'hanno definita banda di minorenni dedita ai furti nelle case. E' stata fermata durante un servizio in Oltrarno. I militari della stazione di Palazzo Pitti hanno notato un gruppo di ragazzini mentre tentavano di accedere all'interno di una casa. Immediatamente bloccati ed identificati (si tratta di tre giovani di 16, 15 e 13 anni) sono stati sottoposti a controllo firenzepost

