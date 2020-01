Fiorentina, Duncan lascia il Melià: visite in arrivo – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alfred Duncan ha lasciato da pochi minuti il Melìà per sostenere le visite mediche con la Fiorentina – VIDEO (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Alfred Duncan ha lasciato da pochi minuti l’hotel Melià. Il centrocampista del Sassuolo è pronto per sostenere le visite mediche con la Fiorentina e firmare il nuovo contratto per il club viola. Il centrocampista arriverà alla Fiorentina per quindici milioni più bonus con un contratto fino al 2024. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

