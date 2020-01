Finge di essere cieca per tenta anni, il motivo è assurdo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una donna spagnola, Carmen Jimenez, per trent’anni, dal 1989 al 2017 si è finta cieca. Il primo pensiero che verrebbe da fare e che il motivo è per truffare qualche assicurazione o per prendere qualche pensione che non le spettava. Nulla di tutto questo. Il motivo, però, è veramente incredibile. Innanzitutto diciamo che questa vicenda è accaduta in Spagna, a Madrid. La donna non aveva voglia di uscire di casa e salutare amici e conoscenti e allora, per poter camminare tranquilla per strada senza dover badare a nessuno né preoccuparsi di salutare continuamente, ha finto di avere una grave patologia agli occhi. Questo è quello che aveva raccontato a parenti e amici. La donna era bravissima a Fingere tanto che la verità non la sapevano neppure i parenti più prossimi. Anche il suo medico di fiducia era convinto che la donna avesse la patologia oculare che ... baritalianews

