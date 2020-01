Festival di Sanremo 2020: la guida TV, programma, vallette, cantanti in gara, ospiti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mancano 5 giorni all’inizio della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 4 all’8 febbraio. Siete sicuri di sapere proprio tutto quello che c’è da sapere per godersi al meglio lo spettacolo? Ecco un vademecum per sapere date, programma, orari, dirette tv, partecipanti e ospiti italiani e internazionali della edizione 2020 del Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo, giunto alla settantesima edizione, si svolgerà al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio prossimi e sarà trasmesso in diretta tv su Rai1, dalle ore 20.50 circa fino all’1 circa. programma DELLE SERATE Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020) Si esibiranno i primi 12 CAMPIONI in gara e i primi 4 cantanti della sezione NUOVE PROPOSTE, solo due dei quali si qualificheranno per la finale di venerdì. Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020) Si esibiranno gli altri 12 CAMPIONI in gara ... oasport

