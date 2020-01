Fenerbahce-Trento oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Champions League volley 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) oggi, 30 gennaio alle ore 16.00, Trento torna in campo per sfidare in trasferta il Fenerbahce in un match valevole per la quarta giornata di Champions League di volley. I ragazzi di Angelo Lorenzetti dopo la pesante sconfitta nella massima competizione europea contro Civitanova non possono più commettere passi falsi, ottengono il pass per la fase ad eliminazione diretta le prime cinque di ogni girone e le tre migliori seconde. Trento per migliorare il 3-2 ottenuto nella gara d’andata si affiderà naturalmente alla regia di Simone Giannelli in diagonale con Luca Vettori e agli attacchi dei martelli Uros Kovacevic e Aaron Russell. Gli anatolici sono ultimi in classifica con soli due punti mentre i dolomitici sono fermi a quota cinque con sette lunghezze da recuperare alla Lube in vetta. Segui Fenerbahce-Trento in diretta streaming su DAZN Di seguito il calendario completo, il ... oasport

