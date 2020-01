Femminicidio a Mazzara del Vallo: Rosalia Garofalo Uccisa dal Marito in tre Giorni di Botte (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ennesimo episodio violentissimo che non vorremmo mai raccontare: un Femminicidio a Mazzara del Vallo, un’altra vittima della furia di un coniuge. Rosalia Garofalo, dopo tre Giorni di botte, muore all’età di 54 anni. E dopo vane denunce. A ritrovare il corpo esanime della donna sono stati gli operatori del 118, chiamati dai vicini e subito accorsi. Sono stati proprio i vicini di casa, terrorizzati dalle urla, a dare l’allarme, ma ormai per Rosalia non c’era più nulla da fare: si era spenta, dopo tre Giorni di percosse inferte dal Marito, Vincenzo Frasillo, di un anno più giovane della donna, disoccupato. I sanitari hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, perché lo scenario era chiaro. Interrogato per tutta la notte scorsa, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Trapani. Secondo gli inquirenti, avrebbe picchiato la moglie ... youreduaction

Femminicidio Mazzara Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Femminicidio Mazzara