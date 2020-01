Farming Simulator 19 è il nuovo gioco gratuito all'interno di Epic Games Store (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 2020 è iniziato da un mese e sembra che i piani di Epic Games di rilasciare un gioco gratuito ogni settimana stanno continuando. Questa volta dopo The Bridge, Epic offre a titolo gratuito Farming Simulator 19.Il gioco sarà disponibile a partire da oggi fino al 6 febbraio, ecco una breve panoramica riportata da Epic:"La simulazione agricola definitiva fa il suo ritorno con una grafica completamente rinnovata per offrire l'esperienza di gioco più completa e immersiva di sempre! Diventa un agricoltore moderno e fai crescere la tua fattoria in due enormi mappe ambientate su suolo europeo e americano, piene di emozionanti attività agricole, colture da raccogliere e animali da allevare. Guida più di 300 autentici mezzi e macchinari, tra cui quelli a marchio John Deeree, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr e molti altri ancora. Fai crescere ... eurogamer

