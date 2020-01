Fantacalcio: capitolo Eriksen (Di giovedì 30 gennaio 2020) Christian Eriksen è il calciatore che insieme a Zlatan Ibrahimovic ha attirato maggiori attenzioni in Italia in questa sessione invernale di calciomercato. I suoi margini di adattabilità al campionato italiano interessano in queste ore non soltanto interisti e addetti ma anche numerosi giocatori di Fantacalcio. Pagato 20 milioni di euro al Tottenham il centrocampista e trequartista danese era in scadenza di contratto a giugno prossimo. L’Inter ha preferito assecondare la richiesta della società di provenienza del giocatore per non correre il rischio di finire coinvolta in un’asta selvaggia a fine stagione. Seppure ritenuta una somma significativa per un giocatore in scadenza di contratto, quella pagata dall’Inter per avere Eriksen già a gennaio è ritenuta in termini assoluti una cifra inferiore al valore del calciatore. Eriksen compirà 27 anni il prossimo 14 ... ilveggente

Fantacalcio capitolo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fantacalcio capitolo