Fa sesso fuori del matrimonio, frustata da un boia donna: le terribili immagini che arrivano da Sumatra [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono anacronistiche. Sembrano arrivare da un’altra epoca. Sono le terribili foto scattate qualche giorno fa e che giungono dalla provincia indonesiana di Aceh, sull’isola di Sumatra. Ritraggono una donna inginocchiata a terra, con il corpo avvolto in un velo bianco. Solo le mani scoperte. La stanno frustando per aver fatto sesso fuori dal matrimonio, e il suo boia è un’altra donna, anch’essa avvolta da un burka, marrone in questo caso, che la copre completamente. E’ un boia della squadra di fustigazione, di recente formazione, fatta da sole donne addestrate alla Sharia. A Banda Aceh, purtroppo, le fustigazioni in pubblico per chi viola le leggi islamiche della Sharia non fanno quasi più notizia. Si tratta di pratiche molto diffuse, per le quali si viene puniti anche per gioco d’azzardo, adulterio, consumo di alcolici e rapporti omosessuali. In ... meteoweb.eu

