Eurolega 2019-2020, l’Olimpia Milano impegnata in un match da vincere assolutamente contro il Bayern Monaco (Di giovedì 30 gennaio 2020) Scenderà in campo oggi alle 21.15 l’Olimpia Milano per il suo match della 22esima giornata di Eurolega 2019-2020 che la vedrà contrapposta ai tedeschi del Bayern Monaco. Un incontro che i meneghini, reduci tra sconfitte consecutive contro Efes, Maccabi e Fenerbahçe, devono vincere assolutamente se vogliono rimanere tra le prime otto della massima competizione continentale. Per l’Armani, che attualmente occupa l’ultima posizione disponibile per accedere alla post season, da adesso in poi tutte le partite rimaste, nello specifico otto, saranno delle finali. Il Bayern, dal canto suo, si trova all’ultimo posto nella graduatoria e, pur non essendo ancora matematicamente escluso dai playoffs, sembra ormai avere poco da chiedere a questa Eurolega. Ma i bavaresi non vanno sottovalutati poiché il loro roster è sicuramente migliore rispetto a ciò che dice la classifica. ... oasport

