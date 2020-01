Eurodeputati bocciano nomina di Cross per Autorità bancaria Ue (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Parlamento europeo ha clamorosamente bocciato, durante un voto della plenaria a Bruxelles, il candidato alla funzione di direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea (Eba), l'irlandese Gerry Cross, con 336 voti contro 272 e 48 astensioni. Cross era stato già bocciato la settimana scorsa (con 27 voti contro 24) al primo voto degli Eurodeputati, quello della commissione Affari economici e monetari, presieduta da Irene Tinagli, del Pd. La plenaria ha invece approvato oggi senza problemi altri tre candidati (Jan de Carpentier, Jesús Saurina e Pedro Machado) per un altro organismo finanziario europeo, il Consiglio di risoluzione unico, che è l'Autorità centrale dell'Ue per le banche in stato di bancarotta o vicine al fallimento.Le ragioni della bocciatura di Cross, che attualmente lavora per la Banca centrale irlandese, stanno nel legame stretto che ha avuto in passato con le ... ilfogliettone

