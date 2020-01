Eurispes, il 15,6%, degli italiani non crede alla Shoah (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oltre un italiano su sei, il 15,6%, non crede alla Shoah. Lo rileva il 32mo 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes. L’affermazione secondo la quale gli ebrei controllerebbero il potere economico e finanziario - prosegue il rapporto - raccoglie invece il generale disaccordo degli italiani (76%), non manca però chi concorda con questa idea (23,9%).Gli ebrei controllerebbero i mezzi d’informazione a detta di più di un quinto degli italiani intervistati (22,2%), mentre i contrari arrivano al 77,7%. La tesi secondo cui gli ebrei determinano le scelte politiche americane incontra la percentuale più elevata di consensi, pur restando minoritaria: il 26,4%, contro un 73,6%. Rispetto all’affermazione che l’Olocausto degli ebrei non è mai accaduto, la quota di accordo si attesta al 15,6%, a fronte dell’84,4% non concorde. Invece,l’affermazione secondo cui l’Olocausto non avrebbe prodotto così ... ilfogliettone

