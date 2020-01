Eurispes, il 15,6% degli italiani nega la Shoah (Di giovedì 30 gennaio 2020) C’è un dato contenuto nel rapporto Eurispes di quest’anno ad essere particolarmente preoccupante: tra le varie convinzioni errate che si diffondono nel paese, più di una riguarda la Shoah e il ruolo della comunità ebraica nella storia d’Italia. Addirittura, un italiano su sette non crede sia mai esistita. Il rapporto Eurispes si occupa di argomenti molto diversi tra loro, sondando gli italiani su diversi aspetti della vita quotidiana: questa mattina viene presentato nell’Aula Magna della Sapienza. Arrivati al capitolo sull’antisemitismo c’è un dato del tutto inedito. Si legge nel rapporto, di più di 2000 pagine: “Rispetto all’affermazione che l’Olocausto degli ebrei non è mai accaduto, la quota di accordo si attesta al 15,6% (con un 4,5% addirittura molto d’accordo ed un 11,1% abbastanza), a fronte dell’84,4% non concorde (il 67,3% per ... open.online

