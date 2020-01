Eurispes, il 15,6% degli italiani nega che la Shoah sia esistita (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa andando per la via, coricandovi alzandovi. Ripetetele ai vostri figli”. Primo Levi ce lo ha raccontato, cosa succedeva nei campi di concentramento. E non è stato l’unico: ancora oggi Liliana Segre è una testimonianza vivente della drammaticità della Shoah, di uno dei periodi più bui della storia, dell’umanità. Eppure in Italia, nel 2020, è aumento il numero di cittadini secondo i quali lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti non è mai avvenuto. Secondo il rapporto di Eurospes, infatti, il 15,6% gli italiani nega che l’Olocausto sia mai esistito. Eurispes, il 15,6% degli italiani nega la Shoah “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, diceva ancora Primo Levi in “Se questo è un uomo”, il memoriale nel quale racconta ... urbanpost

