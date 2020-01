Esclusivo – ecco i turisti cinesi nell’ambulanza davanti all’hotel Palatino di Roma – Il video (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alloggiavano al Gran Hotel Palatino, un quattro stelle con 200 stanze e tre sale da pranzo, a due passi dal Colosseo, i due turisti cinesi che sono risultati positivi al coronavirus. Sono i primi due casi accertati in Italia. A darne l’annuncio in una conferenza stampa Giuseppe Conte insieme al ministro Roberto Speranza. Nel video, diffuso da Open in anteprima, si vede l’ambulanza che ha soccorso i due turisti cinesi la scorsa notte e alcuni sanitari che indossano tute protettive. Ora i saloni dell’albergo sono vuoti e la stanza dove hanno alloggiato è stata sigillata. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia. Durante le prime operazioni di soccorso, gli agenti della polizia avevano anche stilato un rapporto che è stato poi inviato al Ministero della Salute. Leggi ... open.online

