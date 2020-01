ESCLUSIVA – Napoli, bimbo insultato: si mette male per Mughini e Cruciani (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La polemica di Cruciani e Mughini rivolta al bimbo che in Napoli-Juve aveva fatto il gesto di strappare lo scudetto sulla maglia bianconera non è passata inosservata (clicca qui per il video). A quanto apprende Anteprima24.it, la famiglia del bambino preso di mira da Cruciani e Mughini per l’episodio della maglietta della Juve è determinata a chiedere giustizia per gli insulti rivolti al proprio figliolo. I genitori del piccolo sarebbero già in contatto con i propri legali per denunciare Cruciani e Mughini. In particolare, uno dei genitori del piccolo sarebbe un notissimo professionista napoletano, l’altro sarebbe impegnato nel settore dell’amministrazione della giustizia. L'articolo ESCLUSIVA – Napoli, bimbo insultato: si mette male per Mughini e Cruciani proviene da Anteprima24.it. anteprima24

CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: #Cacia: 'Fui accostato al #Napoli quando c'era #Marino. Conosco #Petagna sin da ragazzino, non è compatibile con #Milik.… - CannavoFabio : #Cacia: 'Fui accostato al #Napoli quando c'era #Marino. Conosco #Petagna sin da ragazzino, non è compatibile con… -