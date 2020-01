Erica Piamonte esplosiva | si spoglia e mostra il lato B tatuato FOTO

Erica Piamonte Instagram - solo una pelliccia poggiata sul decolleté : «Straordinaria!» : Nuovo giorno, nuovo scatto sull’account Instagram di Erica Piamonte: ciò che resta immutato è l’entusiasmo dei followers che numerosi non smettono di seguirla e ammirarne l’avvenenza. Un esercito di oltre 365 mila utenti affascinati dalle forme e dal temperamento piuttosto impulsivo della trentunenne toscana. È lei stessa a sottolineare, proprio sotto l’ultima immagine, il caratterino non proprio docile che la caratterizza e che l’ha portata nel ...

Erica Piamonte - l’ex gieffina è ‘illegale’. Body striminzito e fan stesi : “Sei il top” : Durante il ‘Grande Fratello Nip’ si è fatta conoscere dal grande pubblico. E dopo quella esperienza in televisione è diventata davvero molto popolare sui social network anche grazie alla sua straordinaria bellezza. Parliamo di Erica Piamonte, che molto spesso condivide con i suoi fan alcuni suoi scatti intimi che infiammano la rete. Alcune ore fa è tornata a postare su Instagram e le due immagini scelte dalla giovane hanno ...

Erica Piamonte Instagram - body rivelatore scopre ogni prospettiva : «Cinque kg di f**a» : C’è chi la trova un pochino dimagrita ma i chili in meno sono davvero l’ultima, impercettibile, cosa innanzi ai recentissimi scatti Instagram pubblicati da Erica Piamonte. Protagonista dell’ultimo GF, l’ex commessa di Campi Bisenzio sembra aver conquistato un posto ormai ‘irrevocabile’ nel campo dello spettacolo: sui social, in particolare, la trentunenne fiorentina è davvero imbattibile. Oltre 365 mila i followers costantemente in delirio per ...

Erica Piamonte Instagram - il décolleté salta fuori dal vestito : «Paradisiaca!» : Erica Piamonte si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano attraverso la sua partecipazione al Grande Fratello 16. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Erica ha fatto molto parlare di sè a causa della sua relazione, poi naufragata, con Taylor Mega. Attualmente la ragazza è fidanzata con il fotografo Alessandro Di Cicco. L’ex gieffina è seguita moltissimo anche sui social. La bellissima Erica Piamonte su ...

Taylor Mega : "Erica Piamonte fidanzata? Felice perché la vedo serena" : Taylor Mega, con una Instagram Stories, apparsa qualche ora fa, sui suoi social, ha voluto mettere la parola fine al chiacchiericcio attorno ad un presunto ritorno di fiamma con Erica Piamonte che, da qualche settimana, è apparsa Felice e raggiante accanto al nuovo fidanzato Alessandro. La giovane influencer, una volta per tutte, ha voluto fare chiarezza sul tipo di legame con l'ex gieffina:prosegui la letturaTaylor Mega: "Erica Piamonte ...

Erica Piamonte - il vestito non contiene il seno enorme e il web impazzisce [FOTO] : Senza mai rinunciare alla sua forte personalità e al suo stile, Erica Piamonte è riuscita a conquistare sia il pubblico del web che quello televisivo. Un carattere come il suo funziona e piace, d’altra parte i suoi 362mila follower sempre in crescita parlano chiaro. La sua bellezza originale e sensualissima riesce spesso ad infiammare i fan, soprattutto quando Erica mette in mostra le sue curve esplosive… Come in questa ...

Erica Piamonte Instagram - “desiderabile” a luci ‘rosa’ sull’altalena : «Mai vista così - che femminilità!» : L’ennesimo scatto seducente sull’account Instagram di Erica Piamonte sembra aver un non so che di differente: e non sfugge agli ammiratori della toscana, attenti al minimo dettaglio. Un’atmosfera calda e colorata circonda l’ex gieffina, avvolta da un’aura particolare che sembra pervadere l’intero scatto. Che sia merito delle luci o del look un po’ diverso della Piamonte, l’ultima foto social dell’influencer di Campi Bisenzio ha conquistato ...

Erica Piamonte si è fidanzata - la foto del bacio su Instagram : «Fai solo ridere!» : Erica Piamonte influencer seguita e ammirata sui social, fa spesso parlare di sé. Solitamente sono le sue foto provocanti e bollenti ad attirare l’attenzione, ma questa volta no. Il suo post su Instagram di solo qualche ora fa ha lasciato tutti senza parole scatenando anche l’ira degli haters. La bella Erica negli ultimi mesi è stata al centro dei gossip per la sua relazione con la collega e amica Taylor Mega. Si è fatto un gran ...

Erica Piamonte Instagram - maglioncino color carne ingrandisce decolleté : «Mi fai incendiare» : E anche l’attesa del Capodanno diventa incendiaria sull’account Instagram di Erica Piamonte: l’ex gieffina non esita a pubblicare quotidianamente nuovi bollenti scatti. D’altra parte se il riscontro è quello di sempre, fa molto bene a tenere alto l’interesse dei followers. Si stupirebbero quasi del contrario, abituati come sono alle costanti condivisioni della fiorentina di Campi Bisenzio. Abituati ma sempre sorpresi, innanzi alle continue ...

Erica Piamonte Instagram - completino rosso sensuale : «Beato chi festeggia con te!» : Erica Piamonte ha alzato le temperature di questo dicembre. In questi giorni l’ex gieffina ha voluto lasciare i propri followers senza fiato, pubblicando una serie di foto una più caliente dell’altra. Non c’è niente da fare, la bella Erica è proprio la regina della provocazione. Le sue curve sensuali strette in un completino rosso hanno mandato in tilt la piattaforma di foto più popolare. Non ci sorprende che il suo account ...

Erica Piamonte - Alessandro Di Cicco il nuovo fidanzato? : Erica Piamonte secondo le indiscrezioni avrebbe finalmente dimenticato Taylor Mega grazie a Alessandro Di Cicco Sono passati pochissimi mesi dal termine della love story tra Erica Piamonte e Taylor Mega. La nota influencer ha poi intrapreso una nuova storia con Giorgia Caldarulo, finita anche questa nel giro di poche settimane. Dopo la fine di questa storia sembrava che ci fosse stato un riavvicinamento in corso tra Erica e Taylor. Ma in realtà ...

Erica Piamonte - mini vestito scatto bollente (FOTO) : “Un incanto”. Erica Piamonte, il vestito è mini e il risultato bollente Erica Piamonte il suo profilo Instagram ha più di 1100 post e 12000 followers, un numero destinato ad aumentare tutto dopo la partecipazione al Grande Fratello vip. Nel suo profilo instagram gli piace condividere i numerosi selfie, attimi riconducibili alla sua vita giornaliera e foto insieme a delle sue amiche. Senza mai smette mai di colpire. L’ultimo scatto è ...

Erica Piamonte - il nuovo fidanzato è Alessandro Di Cicco?/ Addio Taylor Mega! : Erica Piamonte ha un nuovo fidanzato? Secondo le indiscrezioni avfrebbge dimenticato Taylor Mega con Alessandro Di Cicco!

“Sei un incanto”. Erica Piamonte - il vestito è mini e il risultato bollente : Erica Piamonte ha un profilo Instagram conta oltre 1100 post e 11,9mila followers, numero che continua a crescere in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Nip. Suo profilo ama condividere selfie, momenti che riguardano la sua vita quotidiana e scatti in compagnia delle sue amiche. E non smette mai di stupire. L’ultima è da togliere il fiato e tutti se ne sono accorto (e sarebbe del resto impossibile) L’ammissione sotto l’immagine ...