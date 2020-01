Enrique Iglesias di nuovo papà, Anna Kournikova è incinta: c’è il pancione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Enrique Iglesias e Anna Kournikova presto genitori: l’ex tennista è incinta, la paparazzata del pancione a Miami Il cantante spagnolo Enrique Iglesias e la sua fidanzata ed ex tennista russa Anna Kournikova aspettano il terzo figlio. Cicogna in arrivo, almeno per la rivista spagnola Hola, che non ha dubbi, forte anche della paparazzata del pancione … L'articolo Enrique Iglesias di nuovo papà, Anna Kournikova è incinta: c’è il pancione proviene da Gossip e Tv. gossipetv

ConventoLonato : A - ChiccoseDOC : ENRIQUE IGLESIAS E ANNA KOURNIKOVA, PRESTO DI NUOVO GENITORI “TER”? - GioielliParini : Cosa ci ha portato la globalizzazione oltre ad Enrique Iglesias ? Niente. Lo vedete che è proprio una grande cazzata ? -