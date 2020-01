Enrique Iglesias ancora papà, Anna Kournikova è incinta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cicogna in arrivo per una delle coppie più belle dello star system: il cantante spagnolo e la ex tennista russa naturalizzata americana avranno un altro figlio, dopo i gemelli Lucy e Nicholas. Il magazine iberico Hola ha paparazzato lei col pancione, durante una gita in barca col compagno a Miami. fanpage

DaSiracusa : RT @cinicodippiu: Natale è passato da un mese, l'Estate ancora è lontana, le #ElezioniEmiliaRomagna le ha vinte la Sinistra, #Salvini ha pe… - cinicodippiu : Natale è passato da un mese, l'Estate ancora è lontana, le #ElezioniEmiliaRomagna le ha vinte la Sinistra, #Salvini… - SpadacciniCinz1 : @nexusSEI_6 @mi_truefaith @michela_oga A me piacciono 3 o 4 canzoni....io ero una sorcina...e vascoriana....e ancor… -