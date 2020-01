Enrico Remigio, vincitore di Chi vuol essere milionario: "La domanda da 1 milione? Non la sapevo: ho osato" (Di giovedì 30 gennaio 2020) “La domanda finale da 1 milione di euro? Non la sapevo, ho osato”. Così parla Enrico Remigio, diventato ufficialmente il quarto vincitore ufficiale di Chi vuol essere milionario? che, all’indomani del trionfo nel quiz di Canale 5, parla al Corriere della Sera.“Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. È la domanda che vale 1 milione di euro, la risposta Enrico Remigio non la conosce, ma “ci sono arrivato con un misto di ragionamento e istinto: alla fine mi è arrivata l’illuminazione, ma la componente di fortuna è innegabile”.Il trentenne, originario di Popoli (Pescara), è arrivato in vetta domanda dopo domanda con ragionamento e istinto.Una dopo l’altra, scalino dopo scalino, e anche lì non che le sapesse tutte: ... huffingtonpost

