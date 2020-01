Encelado, l’oceano sotto la sua crosta ghiacciata può ospitare la vita (Di giovedì 30 gennaio 2020) Encelado, l’oceano sotto la sua crosta ghiacciata può ospitare la vita La suggestiva luna di Saturno, Encelado, ha per anni fatto discutere della possibilità che avesse il suo oceano sotterraneo di poter ospitare vita biologica e oggi, grazie alle analisi della composizione dei geyser della luna basate sui dati della sonda Cassini, è stata pubblicata una ricerca in grado di fornirci finalmente una risposta a questa domanda. La ricerca è stata condotta dal team coordinato da Christopher Glein del Southwest Research Institute (SwRI) e pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters. Analizzando la composizione dei geyser di Encelado, i ricercatori possono finalmente capire se l’oceano della luna ghiacciata di Saturno può ospitare le condizioni favorevoli a possedere tracce della presenza di ecosistemi unici come quello che era presente sulla terra miliardi di anni fa. L’ ... termometropolitico

