Emma Marrone e il tumore: “Non tornerò mai più bionda, dopo la malattia i medici me lo hanno impedito” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone torna a parlare del tumore. Sanremo si avvicina e con i vip che vi prenderanno parte tornano alla ribalta diversi temi che li riguardano, come la malattia affrontata dalla nota cantante. Emma quest’anno sarà ospite della più importante kermesse musicale italiana e in un’intervista di copertina per la rivista 7, in edicola con il Corriere della Sera, racconta come ha superato l’immenso dolore e il trauma per il cancro alle ovaie, che l’ha costretta ad abbandonare le scene per diverso tempo. «Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla», ha dichiarato. La paura «c’è ancora, ogni tre mesi, quando devo fare le analisi», confessa Emma che dichiara anche di aver deciso di non tingersi più i ... meteoweb.eu

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - raimovie : Ospite a @SanremoRai quest'anno c'è @MarroneEmma una cantante, un'artista, una donna che non smette di stupirci, tr… -