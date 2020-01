Emma Marrone: “Dopo il tumore mai più la tintura per capelli” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone, che rivedremo ospite a Sanremo 2020, ha parlato in una lunga intervista di come, dopo il tumore, i medici le abbiano sconsigliato la tintura per capelli. Emma Marrone non sarà più bionda, dopo il tumore i medici le hanno sconsigliato la tintura per capelli, così, quando la rivedremo sul palco di Sanremo 2020 come ospite, potrebbe avere un look già leggermente diverso rispetto a quello a cui ci ha abituati. La battaglia contro il tumore si può anche vincere, ma non senza conseguenze, fisiche e psicologiche, lo sa bene Emma Marrone. La cantante ha rilasciato un'intervista a Sette del Corriere della Sera dove ha dichiarato: "Dopo l'operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche ... movieplayer

