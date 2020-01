Emma Marrone al Festival di Sanremo 2020: è ufficiale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone ritorna a calcare il palco del Festival di Sanremo, ma questa volta in veste di superospite e non più bionda. L’esperienza del Festival di Sanremo Emma Marrone al Festival di Sanremo ci è già stata altre volte, lo sappiamo tutti. La prima volta, nel 2011 con i Modà aveva cantato il pezzo Arriverà, … L'articolo Emma Marrone al Festival di Sanremo 2020: è ufficiale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - Corriere : Domani su @7Corriere @MarroneEmma a Sanremo:«Dopo il tumore potrei non tornare più bionda» -