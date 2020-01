Emily Ratajkowski, le foto della nuova linea intimo sono da capogiro (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’attesa è finita, finalmente la modella americana Emily Ratajkowski ha lanciato la sua nuova linea di intimo. Fan sui social network in visibilio Emily Ratajkowski, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/emrata/?hl=it) La grande attesa è terminata. I fan sia maschili che femminili di Emily Ratajkowski sono già in fermento per la nuova linea di intimo lanciata dall’avvenente ragazza statunitense. Per gli uomini sempre avvezzi da questo genere di tematiche, si tratta di una nuova occasione per sbirciare nel suo account Instagram, dove attraverso stories e immagini, ha mostrato l’ampia gamma dei suoi prodotti. Per le femminucce è invece un modello di riferimento, sia per per quanto concerne la bellezza e il portamento, sia per quel che riguarda i trend da seguire. Le sue linee d’altronde sono una vera e propria ... chenews

