Emilia Romagna, tra i consiglieri eletti con Lucia Borgonzoni anche il deputato leghista condannato per gli insulti a Cecyle Kyenge (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emilia Romagna, il consigliere leghista che insultava Cecyle Kyenge Con le elezioni regionali in Emilia Romagna di domenica 26 gennaio, la Lega si è aggiudicata 14 poltrone in consiglio regionale. E tra queste spunta quella di un leghista salito agli onori della cronaca nel 2013 per aver insultato l’allora ministra per l’integrazione, Cecyle Kyenge. Si chiama Fabio Rainieri ed è stato parlamentare del Carroccio dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013, per poi ricoprire la carica di vicepresidente dell’Assemblea Legislativa in Emilia Romagna dopo le elezioni del 2014. Rainieri, originario di San Secondo Parmense, in provincia di Parma, è stato eletto anche questa volta. Nel 2013 il leghista era tra i deputati che avevano preso di mira la ministra di origine congolese, attaccata per il colore della pelle e equiparata spesso a una scimmia. E proprio sulla pagina Facebook del ... tpi

matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo e numeroso gruppo di Consiglieri Regionali della Lega in Emilia Romagna. Eravamo in 9, ora sia… - matteosalvinimi : #Salvini: Dopo il voto in Emilia-Romagna? Se pensavano di scoraggiarmi o intimidirmi hanno trovato quello sbagliato… - AnnalisaChirico : In Emilia Romagna la Lega è il secondo partito, 2 punti sotto il Pd. Dalle politiche a oggi si è votato in 9 region… -