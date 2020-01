Elisabetta Gregoraci dopo Briatore gli uomini hanno paura del confronto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare dell’ex marito, Flavio Briatore, dopo la delusione per la mancata partecipazione a “L’altro Festival”. La showgirl, che ha avuto una love story con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, si rende conto che il paragone per i nuovi arrivati è duro. Infatti Briatore è un ex di un certo peso: “Avendo avuto un compagno così ha spiegato in un’intervista a “Chi” chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”. Per la showgirl non è stato un problema: “Bisogna sempre stare accanto, mai un passo indietro” ed è contenta della sua carriera: “Sono contenta del mio percorso, sono una che seleziona molto. Ho iniziato con la moda, sono tuttora testimonial di brand importanti, e ho portato al successo due programmi come “Made in Sud”, che ho condotto per nove ... people24.myblog

