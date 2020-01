È Morto Billy, il Koala Gravemente Ferito che si Era Ustionato Le Zampine negli Incendi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una brutta notizia arriva direttamente dall’Australia, si tratta del piccolo Koala che era stato salvato dai numerosi roghi ed hanno fatto di tutto per mantenerlo in vita e offrirgli assistenza, ma purtroppo a causa della gravità delle sue ustioni non ce l’ha fatta. Il piccolo Koala aveva conquistato tutto il mondo per la sua storia, per la sua tenacia, era il centro della fauna selvatica, ma purtroppo ci ha lasciati, la notizia in poco tempo ha fatto il giro del mondo e allo stesso tempo commosso ed emozionato. Una notizia difficile d’accettare per tutti gli utenti del web che avevano condiviso le sue foto con didascalie di speranza e allo stesso tempo seguivano le sue condizioni di salute premurosamente. Nel frattempo, su GoFoundMe, l’Adelaide Koala Rescue continua a raccogliere i fondi per aiutare i volontari e i veterinari che assistono e si prendono cura ... youreduaction

