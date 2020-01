È Crollata una Parte del Muro della Vergogna, il Vento Ha Demolito La Divisione con il Messico Voluta da Trump (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quando la natura si ribella succedono dei veri e propri disastri, si tratta del crollo del cosiddetto “Muro della Vergogna”, fortemente voluto dal Presidente degli Stati Uniti Trump, un Muro di frontiera che collega Stati Uniti con il Messico. Il forte Vento lo ha fatto cadere, staccando alcuni pannelli al lato del Messico ai confini con la California. Il “Muro messicano” o “Muro della Vergogna” è una barriera di sicurezza costruita dagli Stati Uniti con l’obiettivo di impedire ai migranti di passare il confine. Il Vento che ha distrutto i pannelli, erano stati da poco costruiti, per fortuna non ci sono stati, ne feriti, ne morti. Tale valico presto verrà ripristinato per evitare transiti arbitrari. Lo scopo di Trump è quello di bloccare il transito illegale dei migranti, questa sua intenzione l’aveva già dichiarata durante la sua ... youreduaction

