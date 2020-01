Dua Lipa ha svelato cover e data di uscita del suo nuovo album “Future Nostalgia” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Che il countdown abbia inizio Dua Lipa ha svelato cover e data di uscita del suo nuovo album “Future Nostalgia” News Mtv Italia. news.mtv

Musta_H : okay ho ascoltato la nuova di dua lipa - la_sciarada : dua lipa quella che alle medie non pranzava in mensa ma tornava a casa per programmare il contrabbando delle carame… - lorenzopoc : le canzoni di dua lipa sono l’unica cosa che mi dà la carica la mattina altro che il caffè io mi sparo uno di quest… -