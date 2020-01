Dritto e Rovescio, elezioni regionali e il coronavirus: anticipazioni ospiti 30 gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dalla politica al coronavirus fino ai guadagni degli influencer: sono tanti gli argomenti in programma giovedì 30 gennaio alle 21.30 su Rete 4 nel nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Dritto e Rovescio, ospiti 30 gennaio In apertura, l’intervista al presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui risultati delle recenti elezioni in Emilia-Romagna e Calabria e su temi di stretta attualità politica, dal fenomeno del movimento delle Sardine alle polemiche contro la Lega. Al centro della puntata anche i prossimi voti regionali e, in particolare, le elezioni in Toscana che si svolgeranno in primavera, altra “Regione rossa”. Se ne discute in studio con il senatore Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro e i giornalisti Giuseppe ... tvzap.kataweb

