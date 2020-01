Donazioni per i bimbi orfani in Siria "Ma la banca rifiuta il bonifico" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo L'associazione Evita Peròn: "Almeno 15 casi". Un donatore: "La banca mi ha detto che c'entra l'antiterrorismo". Ma i fondi sono diretti alle suore Le Donazioni dovrebbero andare ai bambini orfani in Siria, devastati dalla guerra e soccorsi da suore francescane. A Damasco manca il materiale didattico. Serve sostegno economico in un Paese martoriato dai conflitti. L’associazione Evita Peròn si era attivata per una raccolta fondi, ma qualcosa è andato storto. "Almeno 15 bonifici di persone che avevano deciso di donare qualcosa sono stati rifiutati", racconta al Giornale.it la presidente Desideria Raggi. "E in un caso la banca ha pure chiamato il donatore avanzando una serie di domande a modo di ridicolo e grottesco interrogatorio". L'associazione già lo scorso anno aveva avviato un'iniziativa simile raccogliendo circa 350 euro inviati poi alle Suore ... ilgiornale

