Don Matteo 12 | la quarta puntata | il padre di Natalina Video anteprima Blogo

Tempo di sorprese, per due personaggi molto amati in Don Matteo 12. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 30 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, infatti, vedremo Natalina (Nathalie Guetta) e Cecchini (Nino Frassica) alle prese con due importanti novità. Nella clip in anteprima Blogo che potete vedere in alto, vi riveliamo la reazione del Maresciallo di fronte ad una notizia che gli viene data da una persona molto vicina a lui.Don Matteo 12, la quarta puntata Nella quarta puntata, "Onora il padre e la madre", inoltre, ci sarà come guest-star Paolo De Vita. L'episodio, come detto, vedrà al centro Natalina, che riceverà la visita di suo padre Manlio. La donna si affeziona molto a lui, ma don Matteo (Terence Hill) teme che l'uomo possa nascondere qualcosa.

