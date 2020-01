Don Matteo 12, anticipazioni quarta puntata Onora il padre e la madre: arriva il papà di Natalina (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si intitola Onora il padre e la madre il quarto appuntamento con Don Matteo 12. La fiction con Terence Hill che settimana dopo settimana sta ottenendo, come sempre, ottimi ascolti torna giovedì 30 gennaio alle 21.25 su Rai 1 con il quarto minifilm di questa stagione. In questa puntata una grande sorpresa attende Natalina, interpretata da Nathalie Guetta, che al di fuori della tv, dal 28 gennaio, è nelle librerie con il romanzo Dodici in caso di stress. LEGGI ANCHE: Don Matteo, Terence Hill smentisce le voci di un’ultima stagione: ‘Potrebbe andare avanti all’infinito’ Don Matteo 12, le foto dal set della nuova stagione e i protagonisti Terence Hill (Don Matteo)Nathalie Guetta (Natalina)Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta (Marco Nardi e Anna la Capitana)Terence Hill (Don Matteo)Maria Sole Pollio (Sofia) e Pasquale Di Nuzzo ... tvzap.kataweb

- Marti490 : RT @RadiocorriereTv: Chi è l'uomo misterioso che si presenta in canonica? E perché Don Matteo non crede alla buona 'fede' di Manlio? [...]…